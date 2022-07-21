Мэрия Сургута прокомментировала инцидент с детьми в Карелии

В администрации Сургута прокомментировали ситуацию с детьми, которые отправились в Карелию на лодочный сплав и попали в шторм. Стало известно, что группа отправилась из округа самостоятельно, без надлежащего уведомления.

«Как только стало известно, что дети выехали за пределы Югры, мы сразу же включились, глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить риски для безопасности детей. По всему пути следования группы мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами, в ежедневном режиме получали информацию о пути их следования. В администрации Сургута крайне отрицательно относятся к такому уровню организации мероприятий с детьми, которые реализует Руслан Вышкурцев», – сообщили представители департамента массовых коммуникаций и аналитики.

Напомним, что о происшествии стало известно накануне, 20 июля. Два десятка детей, среди которых есть и жители Сургута, отправились на остров Валаам на неприспособленных для этого лодках. Школьников удалось эвакуировать только днем позже, когда непогода стихла. По предварительной информации, никто не пострадал. Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры».