Молодая женщина выпала из окна квартиры и погибла в Сургуте

36-летняя жительница Сургута погибла, выпав из окна квартиры многоквартирного дома. Она скончалась на месте.

Трагедия произошла накануне, 8 августа, по адресу ул. Крылова, 32. Женщина выпала из окна квартиры на десятом этаже. Соседи погибшей рассказали «К-Информ», что она тяжело болела в последнее время.

По предварительным данным, трагедия не носит криминального характера. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Урае ребенок выпал из окна четвертого этажа. По данным полиции, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.