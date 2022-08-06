Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Урае. Это произошло накануне, 5 августа, в третьем микрорайоне города. По данным полиции, 4-летний ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

«Ребенок госпитализирован. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО Ura.ru.

В конце июня в Урае из окна восьмого этажа выпала 13-летняя девочка. Она умерла до прибытия медиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.