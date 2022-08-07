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На трассе под Сургутом легковушка сбила велосипедиста

Велосипедист попал под колеса легковушки на дороге под Сургутом и остался жив

На трассе под Сургутом легковушка сбила велосипедиста
Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО

На трассе Сургут — Нижневартовск сбили велосипедиста. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает URA.RU.

«06.08.2022 г. в 15 часов 50 минут, мужчина 1999 г. р., управляя автомобилем «Лада Приора», по предварительным данным, двигаясь со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, по крайней правой стороне, совершил наезд на велосипедиста 1989 г. р. Он двигался в попутном направлении по краю проезжей части», — рассказали в УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Напомним, что ранее подобный инцидент произошел на трассе Сургут – Нефтеюганск. Водитель легковушки сбил двух велосипедистов и попытался скрыться. Одного из пострадавших спасти не удалось.


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07 августа в 13:49, просмотров: 1152, комментариев: 0
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