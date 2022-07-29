Новый сквер у сургутского ЗАГСа появится в 2023 году

В Сургуте приступили к строительству общественного пространства у Дворца торжеств. этом году специалисты оборудуют парковку, установят скамьи в виде сердца, ворота, лестницу и другие элементы. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Филатов.

Отмечается, что второй этап подразумевает благоустройство тротуара, установку опор освещения и систем видеонаблюдения. Новый сквер станет доступным для горожан только к концу лета 2023 года.

Напомним, что данный объект – один из участников рейтингового голосования по благоустройству. Лидером опроса стала спортивная площадка в парке «За Саймой».