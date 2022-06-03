Больше 25 тысяч сургутян поучаствовали в рейтинговом голосовании за благоустройство

В Сургуте завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в 2023 году. Лидером стала спортивная площадка в парке «За Саймой» – ее выбрали больше половины принявших участие в опросе горожан.

«Местные жители проявили большую активность – всего проголосовало больше 25 тысяч. Этот показатель больше прошлогоднего. Общее число по Югре составило около 100 тысяч. Понятно, что парк «За Саймой» – знаковое и любимое место для сургутян. Реализация спортивной площадки в экопарке практически гарантирована», – подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

Отмечается, что другие объекты, которые были представлены в голосовании, не останутся без внимания – их благоустроят, если позволит финансирование. Горожан просят и в будущем проявлять активность в принятии таких решений.

«В этом году было желательно, чтобы поучаствовало не менее 9% от общего числа горожан, имеющих право голоса. Все территории Югры превысили этот порог, однако планка с каждым разом будет повышаться», – резюмировал Усов.