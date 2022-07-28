Житель Сургута, зарезавший велосипедиста из-за просьбы не мусорить, оказался невменяемым

Сургутянин, зарезавший велосипедиста из-за просьбы не мусорить, страдает психическим расстройством. Его могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщила пресс-служба городского суда.

«Так, по версии органов предварительного расследования лицо, страдающее хроническим психическим заболеванием, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими как на момент совершения общественно опасного деяния, так и в настоящее время, то есть в состоянии невменяемости. Уголовное дело принято к производству суда, назначено закрытое судебное заседание», – указано в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что инцидент произошел в мае этого года. Велосипедист сделал замечание злоумышленнику из-за брошенной на землю обертки от шоколада. Мужчина разозлился на пострадавшего, догнал его и ударил ножом в спину.