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Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить

В Сургуте мужчина убил проезжающего мимо велосипедиста

Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить
Фото: pexels.com

41-летний житель Сургута подозревается в нападении мимо проезжающего велосипедиста. По версии следствия, он ударил ножом в спину за замечание не мусорить. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.

«18 мая 2022 года около 18 часов 30 минут подозреваемый, находясь в районе дома 3-а по улице Дзержинского города Сургут, из личной неприязни к проезжавшему мимо на велосипеде 46-летнему горожанину за то, что тот сделал замечание и попросил не мусорить, догнал мужчину и нанес удар ножом в область спины», – рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Расследование продолжается.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 440, комментариев: 0

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