В Сургуте продолжается реализация президентской программы догазификации

В программу социальной газификации на 2022 год вошли еще пять сургутских домов: таким образом, количество домов, к которым до конца года подведут газ, увеличилось до 13. Это здания в поселках Снежный и Лунный.

Напомним, что программа предполагает бесплатное доведение газа до границ земельного участка. При этом в нее не входят садово-огороднические товарищества, подчеркивают в департаменте городского хозяйства: «Что касается садово-огороднических объединений, подведение газа осуществляется бесплатно только до границ кооператива. По территории СОТ газификация производится за счет собственников земельных участков».

В Сургуте социальную программу реализует компания «Сургутгаз»: по данным руководства предприятия, на сегодняшний день уже поступило 270 заявок от сургутян. «На текущий момент 63 заявки приняты и находятся в работе, 102 отложены (ожидается предоставление полного пакета документов), 17 аннулированы (не был предоставлен полный пакет документов), 12 отменены заявителем, по 63 отказано (в связи с тем, что представлены документы не в полном объеме, дублирующая заявка, не соответствуют критериям догазификации). Заключено 13 договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», — прокомментировали в Сургутгазе.

Справка: Заявку на подключение (технологическое присоединение) можно направить через личный кабинет на сайтах Единого оператора газификации. «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги) либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», расположенную по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85. Заявка от садовых объединений подается коллективная. Перед отправкой заявки необходимо проверить возможность подключения домовладения к сетям газораспределения на официальном сайте единого оператора газификации.

С графиками подключения можно ознакомиться на странице администрации Сургута.

С информацией по реализации социальной программы газификации (догазификации) Югры можно ознакомиться, перейдя на официальный сайт правительства округа.

Действует интерактивная карта, с помощью которой можно определить включен ли населенный пункт в программу.