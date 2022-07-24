16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей

700 тысяч рублей предлагают стоматологу в Сургуте

В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей
pixabay.com

В Сургуте одна из зубных клиник ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тыс. рублей. Вакансия опубликована на сайте Headhunter.ru, пишет Ura.ru.

«При переезде из другого региона компания обеспечивает съемную квартиру хорошего уровня в первый месяц работы и билеты на самолет в Сургут. Постоянные врачи получают в среднем от 400 до 600 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.

Ранее в Сургуте были открыты вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей. На такой заработок могли рассчитывать директор по работе с клиентами, менеджер по продажам, электросварщик и др.

Также сообщалось, что 79% жителей ХМАО не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 9% югорчан.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:04, просмотров: 228, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Коронавирус переходит в наступление 515
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 228
  3. Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией 224
  4. Сургутяне попросили сохранить стихийный водоем, где поселились утки 204
  5. 61 югорчанин заболел ковидом за сутки, из них 31 – в Сургуте 201
  6. Для югорских дачников проходит акция «Не бросай меня на даче» 186
  7. Вартовчанка потеряла почти миллион рублей, помогая «спецслужбам» 170
  8. В Югорске откроется первая в ХМАО «умная» спортивная площадка 159
  1. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 1327
  2. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1305
  3. ​Не пилите! 1235
  4. ​«Первое дно» нефтяники прошли в марте-апреле. Следующее испытание предстоит в конце осени 1233
  5. ​Елена Шорникова: «Если ситуация с Саймой останется в нынешнем виде, то этой реке недолго останется существовать» 1218
  6. Все не так с Ботаническим садом 1157
  7. ​Удержаться на краю 1143
  8. Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее 1080
  9. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1071
  10. ​Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке 1032
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5443
  2. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4393
  3. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4285
  4. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 4062
  5. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 4051
  6. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3623
  7. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3250
  8. Лебединая верность 3230
  9. У кого что болит 3063
  10. Лучшие вакансии июня в Сургуте / ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2886

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика