Куда устроиться работать в Сургуте, чтобы получать 100 тысяч рублей и больше

На фоне новостей об увольнениях и сокращениях в российских компаниях сервис Super.Job подготовил список высокооплачиваемых вакансий в июне в городах с численностью населения до 500 тыс. человек. В их число попали Сургут, Тула, Тверь, Брянск, Мурманск, Архангельск, Белгород, Вологда, Чебоксары, Сочи и Владимир. Специалисты сервиса проанализировали 25 тысяч вакансий и отобрали самые высокооплачиваемые предложения текущего месяца.

«В число наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июне попали предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих», - прокомментировали результаты исследования в пресс-службе Super.job.

Рассказываем, какие вакансии вошли в число наиболее привлекательных по уровню дохода в Сургуте, и какими компетенциями нужно обладать, чтобы зарабатывать 100 тыс. рублей и больше.

Директор по работе с клиентами, от 120 тыс. рублей

Лучшей по оплате в июне оказалась вакансия директора по работе с клиентами премиального сегмента в банке «Уралсиб». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей. Кандидат должен обладать профильным опытом работы не менее двух лет, знать действующее законодательство РФ, регулирующее правоотношение в банковской сфере и стандарты качества клиентского сервиса. Чем предстоит заниматься: проводить переговоры на уровне первых лиц, осуществлять продажу кредитных продуктов, осуществлять развитие закрепленного портфеля клиентов и т. д.

Менеджер по продажам, от 120 тыс. рублей

Аналогичную зарплату – от 120 тыс. рублей – предлагают менеджеру по продажам в компанию «Городские технологии», специализирующуюся на благоустройстве. От соискателей требуется опыт работы в продажах, хорошее владение ПК и интернетом, умение работать с людьми и вести переговоры. Обязанности: поиск клиентов, ведение коммерческих переговоров, прием и обработка заказов клиентов. Работа носит разъездной характер.

Электросварщик, от 100 тыс. рублей

Завод по изготовлению металлоконструкций приглашает электросварщика полуавтоматической сварки на зарплату от 100 тыс. рублей. Опыт будет плюсом, но рассмотрят здесь и молодых специалистов. Можно работать по сменам, а также вахтовым методом. Для работников из других городов предоставляется общежитие. Обязанности: изготовление металлоконструкций различной конфигурации и сложности для производства

Начальник отдела маркетинга

До 100 тыс. рублей предлагают начальнику отдела маркетинга в компании «СТХ менеджмент». В числе требований к соискателям: опыт работы в сфере маркетинга и руководителем, высокие компетенции в сфере digital-технологий, организаторские навыки и понимание технологий продаж. Обязанности: разработка маркетинговой стратегии, составление и контроль рекламного бюджета, эффективное управление командой и др.

Специалист по материально-техническому снабжению

Также до 100 тыс. рублей в месяц обещают специалисту по материально-техническому снабжению в ООО «Север Дизель». Вакансия предполагает опыт работы не менее трех лет в области капремонта линейной части газопровода и технологических трубопроводов. Чем предстоит заниматься: закупом материалов и оборудования, ведением учета и составлением сводных заявок потребности товарно-материальных ценностей по подразделениям предприятия.