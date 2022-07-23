В Сургутском районе принимают заявки на крупнейший грант в истории

Грант в 15 миллионов рублей — крупнейший в истории Сургутского района — получит местный бизнес: в муниципалитете стартовал прием заявок. Об этом сообщает администрация района.

Так, представить свои проекты соискатели могут до 16 августа — их оценит специальная комиссия.

Сумма рекордная: ранее на создание и развитие собственного дела администрация Сургутского района выделяла пять миллионов. «Впервые в истории Сургутского района грант достиг суммы 15 миллионов рублей, — говорит начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления Елена Мельникова. — Грант можно получить и использовать на производственную деятельность, создание или развитие предприятий в сфере здравоохранения, IT-технологий, на создание приютов для животных и так далее».

Претендовать на выплату могут и бизнесмены со стажем, и новички: обязательное условие — они должны состоять на налоговом учете именно в муниципалитете. «Все-таки грант — это средства бюджета Сургутского района, и мы понимаем, что должна быть возвратность в виде налоговых поступлений», — объясняет Елена Мельникова. Зарегистрирован бизнес тоже должен быть в Сургутском районе.

Все остальное — очень просто: требуется минимальный пакет документов: власти района несколько лет работают над упрощением административных процедур для предпринимателей, благодаря в том числе этому муниципалитет ежегодно лидирует в рейтинге инвестпривлекательности муниципалитетов ХМАО. Как результат, — увеличение числа субъектов МСП с учетом самозанятых на 49 процентов только за 2021 год. «Численность занятых в МСП выросла на 23 процента, — напоминает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Увеличение налоговых поступлений от специальных режимов налогообложения в местный бюджет увеличилось на 16,5 процента».