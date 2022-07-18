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​Инвестклимат благоприятный: Сургутский район подтвердил лидерство в рейтинге ХМАО

Сургутский район занял первое место по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата

​Инвестклимат благоприятный: Сургутский район подтвердил лидерство в рейтинге ХМАО
Фото: siapress.ru

Предпринимателей ждут в Сургутском районе: муниципалитет подтвердил лидерские позиции в деле создания благоприятного инвестиционного климата и содействия развития конкуренции. Соответствующий рейтинг муниципалитетов Югры он возглавил уже в шестой раз. Итоги подвели сегодня на заседании окружного инвестсовета под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

За основу были взяты итоги 2021 года: традиционно эксперты оценивали множество аспектов работы — финальная оценка ставилась по 29 показателям, говорит директор Регионального аналитического центра Юрий Корольский.

«Пять показателей, или 17 процентов всех показателей, оценивались опросным методом, 24 (83 процента) — это фактические данные органов статистики, Федеральной налоговой службы, органов исполнительной власти», — поясняет он. В роли экспертов — участников опроса — выступили 546 субъектов МСП по всему округу.

Кстати: Показатели, по которым оценивается инвестиционный климат, разбиты на пять групп: собственно инвестиционная деятельность, эффективность организационных механизмов, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение качества регуляторной среды для бизнеса и развитие конкуренции.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, многолетнее лидерство в рейтинге — результат многолетней же всесторонней работы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Один из главных показателей здесь — число субъектов малого и среднего предпринимательства и его динамика. «За последний год количество субъектов МСП с учетом самозанятых увеличилось на 49 процентов — с 3 658 до 5 466, — отмечает руководитель муниципалитета. — Численность занятых в сфере МСП выросла на 23 процента — с 7 048 до 8 682».

Для привлечения бизнеса в Сургутском районе существует множество инструментов поддержки, число которых растет с каждым годом. Относительно новые — гранты от администрации. Так, для социально значимых проектов предусмотрены гранты до одного миллиона рублей, для производственных проектов, которые работают в направлении импортозамещения, — до 15 миллионов рублей. Также за отчетный год администрация Сургутского района разработала 12 видов новых субсидий.

Помимо непосредственно денежной поддержки реализуются и другие меры: бизнесмены в районе могут взять земельные участки в аренду с платой один рубль (речь идет о проектах, которые реализуются в рамках концессионных соглашений) либо воспользоваться льготными условиями, сокращающими арендные выплаты на 70 процентов (здесь речь — о самозанятых).

Кроме того, немаловажно, подчеркивает Трубецкой, что для предпринимателей в Сургутском районе существенно сокращены сроки прохождения административных процедур, в том числе тех, что связаны со строительством.

Справка: За последние пять лет на поддержку МСП в Сургутском районе направлено около 94 миллионов рублей, 70 процентов из них — средства муниципалитета.

Как следствие — растут налоговые поступления от специальных режимов налогообложения: за год увеличение от МСП в бюджет муниципалитета составило 16,5 процента — до 199 миллионов рублей. Создаются новые рабочие места — уже за 2022 год их стало на 730 больше.

Все принимаемые решения — результат системной командной работы, говорит глава муниципалитета: «Это ежемесячные планирования, в разрезе самых мелких показателей инвестрейтинга. Планирование и системное подведение результатов».


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Сегодня в 19:34, просмотров: 167, комментариев: 0
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