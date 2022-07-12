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На сургутянку завели уголовное дело за игнорирование болезни дочери

Домохозяйке из Сургута грозит арест за то, что она вовремя не лечила дочь

На сургутянку завели уголовное дело за игнорирование болезни дочери

На жительницу Сургута завели уголовное дело из-за того, что она не выполняла рекомендации врачей по лечению за 12-летней дочерью. Безответственность женщины привела к госпитализации девочки, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В связи с имеющимся заболеванием ребенку были назначены лечение и диета, родители неоднократно были предупреждены о неукоснительном соблюдении всех рекомендаций по лечению заболевания, предоставлена информация о негативных последствиях, в случае их нарушений, но назначение медицинских работников выполнялись несвоевременно и не в полном объеме, в результате чего пациентка была госпитализирована», - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили, что в семье работает только отец девочки, а мать занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности». Ей грозит штраф в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или арест на срок до 3 месяцев.

Всего во время профилактического мероприятия «Подросток» в Сургуте на учет поставили 17 несовершеннолетних и семь родителей.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 317, комментариев: 0
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