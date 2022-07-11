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​Сургут готовит трубы летом

Активная подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в Сургуте

​Сургут готовит трубы летом
Фото: Р.Нуриев

Лето в Сургуте, кажется, существует в основном для того, чтобы готовиться к зиме. По крайней мере в таком режиме работают те, кто занимается жизнеобеспечением города в части отопления и горячей воды. Сейчас в Сургуте в самом разгаре кампания по ремонту и обновлению жизненно важных труб – подробности об этом рассказал заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «Городские тепловые сети» Виталий Бегичев.

«Городские тепловые сети приступили к подготовке к следующему отопительному сезону 2022-2023 годов. В рамках этих мероприятий предусмотрены средства в размере 460 млн рублей», – рассказывает он. В течение лета специалисты будут ремонтировать котельное оборудование, центральные теплопункты, квартальные сети подвода теплоносителей, магистральные теплосети – суммарно коммуникаций на 9 километров. Плюс – железобетонные каналы, изоляция и прочие сопутствующие технические нюансы.

В «ГТС» особо отмечают, что стараются производить работы в таком формате, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей, которые перемещаются пешком. Никаких полных перекрытий тротуаров, из-за которых людям пришлось бы искать обходные пути. В крайнем случае – устанавливают небольшие мостики, чтобы переходить через перекопанные участки или трубы. «Не так давно мы закончили работы у проспекта Ленина, 62, там осталось только произвести благоустройство, сейчас занимаемся внутриквартальными сетями в микрорайоне 5а, за офисом Сургутнефтегаза, и на территории больничного комплекса – и ни разу пока не получили нареканий ни от жителей, ни от управляющих компаний», – отметил Виталий Бегичев.

Многих жителей волнует то, что за минувшую зиму на теплосетях произошло несколько заметных инцидентов с порывами труб (в народе их зовут «авариями», хотя чисто терминологически на языке тепловиков это называется «отказ») – можно ли исключить подобные ЧП? По словам Бегичева, стопроцентной гарантии от каких-то коммунальных проблем не может дать никто, и локальные проблемы всегда имеют место. «Это оборудование, оно находится в постоянной эксплуатации, и мелкие инциденты случаются постоянно, но мы всегда укладываемся в установленные законами и нормами отключения тепла – максимум это происходит на пять часов», – подчеркнул эксперт.

Несмотря на то, что порывы труб в зимнее время для обывателей выглядит чем-то страшным (например, когда горячая вода заливала центр города на пересечении улицы Островского и проспекта Ленина), для тепловиков это – совершенно не катастрофическая ситуация. «Тогда как такового ЧП не было. Было изменение гидравлического режима, много воды вылилось, но граждане не пострадали, а теплоснабжение сохранилось – мы использовали кольцевые связи через другие участки и локализовали инцидент буквально в течение трех-четырех часов», – вспоминает Бегичев.

Подготовка к отопительному сезону будет продолжаться до конца августа. Практика показывает, что пустить тепло в батареи детских садов, школ и больниц может потребоваться уже в начале сентября (однажды было такое, что сезон стартовал прямо 1 сентября). Так что все необходимые работы тепловики сделают до конца лета, а в течение первых двух месяцев осени будут закрывать вопросы с благоустройством. А город тем временем уже получит паспорт готовности к отопительному сезону.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 09:07, просмотров: 130, комментариев: 0
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