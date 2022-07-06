Дорогу на Югорском тракте ремонтируют во вторую смену

Почти все работы по асфальтированию дорог в Сургуте проходят во вторую смену – с 20:00 до 08:00. В первую очередь это сделано для удобства – ночью на трассе намного меньше транспортных средств.

«Выполнение работ по асфальтированию проводится во вторую смену из-за того, что полное перекрытие дорожного движения на объектах не производится. И гораздо более удобно выполнять работы ночью, когда есть снижение движения транспортных средств. Все работы по асфальтированию в основном выполняются во вторую смену», – объяснила начальник дорожно-транспортного управления Анна Коршунова. Она также добавила, что ремонт внутриквартальных проездов проводится в первую смену.

Так, сейчас в ночное время проходит асфальтирование участка автомобильной дороги по Югорскому тракту (от улицы Югорской до Энергетиков). Стоимость всего ремонта трассы – более 186 млн рублей. «Работы выполняются подрядной организацией «Автодорстрой». Протяженность ремонтируемого участка 2,4 километров. Общая площадь асфальтирования более 45 тысяч квадратных метров. Сейчас выполнено около 84% ремонтных работ. Площадь асфальтирования более 38 тысяч квадратных метров», – рассказала глава ведомства.

Напоминаем, что в 2022 году в Сургуте планируют отремонтировать четыре участка дороги. Большинство работ завершится до 1 октября.