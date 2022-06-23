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Сургутянке грозит 5 лет колонии за избиение сотрудника ППС

Нанесла не менее четырех ударов. Сургутянка подозревается в нападении на полицейского

Сургутянке грозит 5 лет колонии за избиение сотрудника ППС
pixabay.com

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел около 5 часов утра 22 мая. Пьяную женщину доставили в городской отдел полиции из-за жалобы ее сожителя на семейный конфликт. По версии следствия, сургутянку это возмутило, и она из мести к полицейским нанесла не менее 4 ударов руками в область головы и других частей тела инспектору патрульно-постовой службы.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 300, комментариев: 0
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