2,5 тысячи сургутян приняли участие в крестном ходе

Две с половиной тысячи человек приняли участие в крестном ходе, который прошел в Сургуте сегодня, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Прихожане прошли по улицам города от Храма Георгия Победоносца и Собора Преображения Господня к единому месту сбора - Троицкому собору», - рассказали подробности в пресс-службе.

Крестный ход в Сургуте оказался приурочен к празднованию Дня Святой Троицы, который в этом году выпал на 12 июня. Ради верующих в городе на два часа перекрыли несколько участков дорог.