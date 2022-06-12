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Крестный ход собрал тысячи верующих в Сургуте

2,5 тысячи сургутян приняли участие в крестном ходе

Крестный ход собрал тысячи верующих в Сургуте
администрация Сургута / vk.com

Две с половиной тысячи человек приняли участие в крестном ходе, который прошел в Сургуте сегодня, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Прихожане прошли по улицам города от Храма Георгия Победоносца и Собора Преображения Господня к единому месту сбора - Троицкому собору», - рассказали подробности в пресс-службе.

Крестный ход в Сургуте оказался приурочен к празднованию Дня Святой Троицы, который в этом году выпал на 12 июня. Ради верующих в городе на два часа перекрыли несколько участков дорог.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 48, комментариев: 0
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