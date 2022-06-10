Крестный ход пройдет по двум маршрутам в Сургуте

В Сургуте 12 июня состоится крестный ход в честь празднования Дня Святой Троицы. Для верующих подготовили два маршрута: от собора Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова) и от храма в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Университетская) к единому месту сбора - Троицкому собору (пр. Мира). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ради крестного хода в воскресенье с 10:00 до 12:00 перекроют следующие участки дорог:

- ул. Мелик-Карамова от перекрестка ул. Федорова и Мелик-Карамова до перекрестка ул. Мелик-Карамова и Геологическая;

- ул.Геологическая от перекрестка ул. Мелик-Карамова и Геологическая до перекрестка ул. Геологическая, И. Каролинского и пр. Пролетарский;

- пр. Пролетарский от перекрестка ул. Геологическая, И. Каролинского и пр. Пролетарский до перекрестка пр. Пролетарский, 30 лет Победы и пр. Мира;

- пр. Мира от перекрестка пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы и пр. Мира до проезда к бульвару Писателей между ТЦ «Престиж» и СОШ №27;

- ул. Университетская от перекрестка ул. Университетская, Маяковского, «За ручьем» до перекрестка ул. Университетская, пр. Пролетарский.

«Во время крестного хода общественный транспорт будет перевозить пассажиров по мере продвижения пешей колонны по маршруту движения», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в Сургуте 11 и 12 июня с 16:00 до 19:00 перекроют движение на нескольких улицах. Это связано с празднованием Дня России и Дня города.