1,5 млн рублей потребовала сургутянка у лжекосметолога

Жительница Сургута, чье лицо серьезно пострадало после косметологической процедуры, требует компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Соответствующее уголовное дело поступило в городской суд.

По версии следствия, 41-летняя сургутянка, не имея специального образования и лицензии, оказывала в ненадлежаще оборудованном помещении медицинские услуги по профилю «косметология». В частности, она выполнила пострадавшей процедуру нитяного лифтинга, после чего у женщины развились инфекционные осложнения. Лжекосметолог продолжала консультировать клиентку, что только усилило осложнения после неграмотно проведенной процедуры.

«Потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму более 1,5 млн рублей. Объем материалов уголовного дела составляет шесть томов. Кроме того, в ходе предварительного следствия допрошено восемь свидетелей, - сообщили «Вестнику» в пресс-службе городского суда.

Работавшая косметологом женщина предстанет перед судом. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.