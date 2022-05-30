Косметолога в Нефтеюганске осудят за обезображенное лицо клиентки

В Нефтеюганске перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, работавшая косметологом. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, в период с мая по июль 2020 года обвиняемая, не имея специального образования и лицензии, оказывала в ненадлежаще оборудованном помещении медицинские услуги по профилю «косметология».

В мае 2020 года на косметологическую процедуру пришла одна из жительниц Нефтеюганска, у которой после оказанной услуги возникли инфекционные осложнения в виде воспаления тканей лица.

«В период с июня по июль 2020 года обвиняемая незаконно продолжала консультировать и оказывать медицинскую помощь, назначая последней местное лечение и антибиотики, не направив ее своевременно в медицинские организации, что в результате привело к обезображиванию лица потерпевшей», - рассказали в пресс-службе.

Теперь косметологу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.