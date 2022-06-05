Стало известно, какие мероприятия приготовили сургутянам на День города

Для сургутян подготовили огромную развлекательную программу на День города, жемчужиной ее стало авиашоу пилотажных групп «Витязи» и «Барсы» – их самолеты пролетят вечером.

Праздничные мероприятия стартуют с 10 утра – местные жители могут посетить спортивные и развлекательные площадки и аттракционы на главной площади. В 12.00 начнется праздничный концерт «Сургут- Россия: одна судьба, одно будущее».

На протяжении всего дня на улицах города, в парках, скверах, домах культуры пройдут праздничные концерты, квартирники, марафоны, квесты, игры, и конкурсы, поэтические чтения и мастер-классы. Более подробно обо всех мероприятиях можно узнать здесь.