Фестиваль национальных культур «Соцветие» пройдет в Сургуте по старинке

Все по-старому: XXIII фестиваль национальных культур «Соцветие» пройдет в этом году в Сургуте в оффлайн-режиме — так, как проходил в допандемийные времена. Об этом сообщает управление массовых коммуникаций администрации города.

Нововведения, впрочем, тоже есть: впервые фестиваль «приземлится» на Центральную площадь города и обретет тематическую площадку «Детское «Соцветие».

«Тема фестиваля — «100 языков — одна память» — выбрана неслучайно, ведь главным объединяющим признаком и достоянием каждого этноса является язык», — говорят в администрации города.

В рамках фестиваля выступят артисты профессиональных и самодеятельных коллективов города, хедлайнером заявлена Вера Кондратьева в сопровождении екатеринбургской группы «Солнцеворот».

Праздновать единение и дружбу народов будем 5 июня — старт фестиваля намечен на полдень.