Прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой был посвящен Дню защиты детей

В Международный день защиты детей в Точке кипения Сургутского госуниверситета прошел прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой. В режиме видео-конференц-связи с главой региона участники обсудили действующие меры поддержки одаренных ребят, актуальные вопросы образования и науки, неразрывно связанных с развитием детских талантов и инновационной инфраструктуры.

Приветствуя югорчан, Наталья Владимировна отметила, что штабом экосистемы поддержки талантливых школьников выступает Региональный центр выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, – «Месторождение талантов», в его деятельность активно вовлечены региональные вузы, организации и партнеры. «Ключевыми направлениями смен на 2022 год были креативные индустрии, агробиотехнологии, беспилотный транспорт, информатика, цифровые технологии освоения космоса, Арктики, Мирового океана. От югорчан поступают запросы по зачислению детей в кванториумы, точки роста, участию в творческих конкурсах, благоустройстве, возведению спортивных площадок. Мы попытаемся охватить максимум тематик и направлений по позитивности и полезности нашего сегодняшнего разговора», – резюмировала губернатор.

О перспективных планах по приобщению молодежи к изучению и сохранению историко-культурного наследия Западной Сибири, в том числе популяризации информации о феноменальном археологическом наследии Югры; создании учебно-производственной площадки для предоставления возможности студентам и школьникам региона участвовать в академических научных исследованиях сообщил директор недавно открывшегося в СурГУ Центра югорской археологии и этнографии – Олег Кардаш. Кстати, археологи всерьез задумались над выпуском детских поучительных сказок, посвященных богатому наследию нашего региона. Эта замечательная идея сургутских ученых была поддержана Натальей Комаровой. Более того, глава региона предложила включить в реализацию этого проекта в части подготовки иллюстраций юных художников.

Опыт реализации программы «Креативный промышленный инжиниринг», руководителем которой является кандидат педагогических наук, доцент кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики Елена Кондрашкина, представили обучающиеся Регионального модельного центра – Валерия Дмитриева и Григорий Лисечко. Ребята являются подопечными заведующего кафедрой радиоэлектроники и электроэнергетики Виталия Рыжакова. Напомним, научная школа СурГУ, являясь площадкой Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Югры, ведет набор на онлайн-обучение «SIESS: Креативный промышленный инжиниринг» образовательной программы «SIESS: Промышленный инжиниринг». Обучение направлено на освоение креативных технологий генерации идей для инженерно-технических проектов по различным направлениям современной промышленности и их представления на конкурсах федерального и регионального уровня, таких как «Большие вызовы», «Вместе ярче», CASE-IN, Национальная технологическая олимпиада и многих других.

Участница смены «Промышленный инжиниринг» и конференции Сколково, ученица школы № 25 Валерия Дмитриева: «Наш проект начался в феврале этого года в Сургутском госуниверситете на программе «Промышленный инжиниринг». Дистанционно под наставничеством Виталия Владимировича Рыжакова мы разрабатывали мою идею. Впоследствии она сильно изменилась, вместе с преподавателями СурГУ на программе «Технологический маркетинг» мы ее доработали. Мой проект – это «Улица стартапов», его главная идея – открытая площадка, на которой молодежь может знакомиться с инновациями и создавать их самостоятельно. По задумке, улица стартапов будет располагаться на территории Юнити Парка. После того как мы съездили в Сколково, я поняла, что это очень похоже на то, что там сейчас есть. Я убедилась, что хочу продолжать все так, как задумала. На данный момент у нас есть 3D-модель улицы стартапов, проработаны бизнес-процессы. Это все нам необходимо доработать, чтобы коммерциализировать, собрать команду, которая должна обладать необходимыми компетенциями. Во время работы над этим проектом, я убедилась, что хочу быть архитектором и делать такие проекты для города».

Григорий Лисечко, обучающийся Регионального модельного центра, который успешно освоил онлайн-программу «Технологический маркетинг». Более того, в очном формате прошел образовательный интенсив 1.0, где эксперты СурГУ учили ребят генерировать идеи, работать в команде, использовать различные онлайн-инструменты для проектирования, готовить презентации, собирать эмпирические установки, проводить измерение, рассказал слушателям о своем проекте, а также поделился опытом участия в технологической конференции Startup Villadge 2022 (Сколково) и стратегическом проекте Сургутского госуниверситета – «Таланты-2030». Напомним, этот проект включен в программу развития СурГУ как участника программы стратегического академического лидерства «Приоритет–2030». Молодой человек учится в физико-математическом классе школы № 4 (г. Мегион). Благодаря возможностям дистанционных технологий, под чутким руководством кандидата физико-математических наук Виталия Рыжакова Григорий занимается разработкой умной технологии горячего ресайклинга, которая на основе анализа данных с камер дорожного видеонаблюдения способна при выполнении ремонтных работ подбирать толщину асфальта дорожного покрытия, оптимальную с точки зрения загруженности конкретных участков дорог. По словам десятиклассника, уникальность его проекта, над которым он трудится уже более трех месяцев, в том, что он позволяет экономить бюджетные средства путем расчета реальной эксплуатации дорог. «После поездки в Сколоково мы пришли к выводу, что проекты должны быть коммерчески успешными. На данный момент занимаемся его монетизацией и техническим решением. В октябре вновь планируем собраться в стенах СурГУ на интенсиве 2.0. Там нам предстоит сделать макеты для проектов и оформить заявку на участие в конкурсе. На какой конкурс будем заявляться, пока не решили, но участвовать точно будем», – сказал Лисечко, поблагодарив Сургутский госуниверситет, а также экспертов этой научной школы за прекрасную возможность поучиться и показать себя.

«Мы находимся в самом начале пути. По сути, все проекты наших учеников – пилотные. Проекты – это всегда творчество, поэтому мы понимаем к чему хотим прийти, но какой будет конкретный конечный формат нашей работы, мы точно не знаем. Когда в ноябре 2021 года мы начинали проект «Таланты-2030», то договорились, что работаем именно в проектном режиме, то есть мы готовы гибко менять формы работы и решать проблемы по мере их поступления. Мне бы хотелось выразить благодарность руководству нашего университета за поддержку. По программам и различным активностям промышленного инжиниринга работает 5 кафедр из 4 институтов, административный персонал университета, руководители и педагоги школ муниципалитетов Югры, даже наша охрана принимает участие. Мы все разные, в силу профессиональной специализации, соответственно, и думаем по-разному. Собрать нас всех вместе и организовать совместную работу – управленческое мастерство ректората. Надеюсь, что через год, когда мы пройдем полный цикл всех мероприятий и получим точное представление о том, как это все должно работать, наш проект «Таланты-2030» перейдет в процессный режим, который станет настоящем месторождением талантов для нашего университета», – прокомментировал происходящее Виталий Рыжаков.

Справка: «Таланты-2030» – стратегический проект Сургутского госуниверситета, который реализуется с 2020 года. Его руководителем является директор Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елена Титаренко. Региональные цели проекта – охват 86 % детей дополнительным образованием. К 2030 году 60 000 детей должно быть вовлечено в мероприятия дополнительного образования. 2000 детей должны выбрать высокотехнологичную профессию. Будет подготовлено более 200 молодых научных лидеров, обладающих гибкими навыками. Партнеры: Кружковое движение НТИ, Сибирский федеральный университет, Югорский государственный университет, инженерная компания «Лоретт», Западно-Сибирский НОЦ, Тюменский государственный университет.