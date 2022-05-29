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Сургутяне на велосипедах отправились за классикой в рамках ВелоБиблиоКвеста

Десять команд из велосипедистов Сургута приняли участие в ВелоБиблиоКвест «О, классика!»

Сургутяне на велосипедах отправились за классикой в рамках ВелоБиблиоКвеста
Фото: https://vk.com/libsurgut

Сегодня в Сургуте стартовал ВелоБиблиоКвест «О, классика!». Десять команд на велосипедах посетили 11 библиотек города, где они прошли интеллектуальные испытания по книгам, которые издали в рамках проекта «Народное чтение».

«Деcять команд: «Как хочешь», «Одна педаль на всех», «Четыре коня и пони», «Дед Мазай и зайцы», «Едем, как можем», «Чайная вечеря», «Как хочешь», «Sber Team», «Велочитатели», «Solo Way» отправились по маршрутам! Вот они, эти смельчаки, которые поборются за победу, а для этого, им придется активно крутить педали, быстро думать и давать правильные ответы», – рассказали в группе «Библиотеки города Сургута» во «ВКонтакте».


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Сегодня в 15:36, просмотров: 114, комментариев: 0

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