Десять команд из велосипедистов Сургута приняли участие в ВелоБиблиоКвест «О, классика!»

Сегодня в Сургуте стартовал ВелоБиблиоКвест «О, классика!». Десять команд на велосипедах посетили 11 библиотек города, где они прошли интеллектуальные испытания по книгам, которые издали в рамках проекта «Народное чтение».

«Деcять команд: «Как хочешь», «Одна педаль на всех», «Четыре коня и пони», «Дед Мазай и зайцы», «Едем, как можем», «Чайная вечеря», «Как хочешь», «Sber Team», «Велочитатели», «Solo Way» отправились по маршрутам! Вот они, эти смельчаки, которые поборются за победу, а для этого, им придется активно крутить педали, быстро думать и давать правильные ответы», – рассказали в группе «Библиотеки города Сургута» во «ВКонтакте».