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Одиннадцатиклассники Сургута приступили к сдаче ЕГЭ

Сургутские одиннадцатиклассники сдали сегодня химию, литературу и географию

Одиннадцатиклассники Сургута приступили к сдаче ЕГЭ
Фото: администрация Сургута

В Сургуте стартовала основная волна ЕГЭ. Так, сегодня одиннадцатиклассники сдавали химию, литературу и географию в трех пунктах.

«Всего 522 ребенка сегодня пишут экзамены. Из них 325 – химию, 146 – литературу и 51 – географию. Химию у нас ежегодно сдают 13% выпускников. Ее результаты необходимы для поступления в медицинские вузы», – рассказала начальник отдела общего образования департамента образования администрации Сургута Ирина Кулназарова.

Всего в этом году ЕГЭ сдадут 2 681 школьников, из них 224 – выпускники прошлых лет, а также обучающиеся СПО. При этом, для пяти одиннадцатиклассников экзамены пройдут на дому из-за состояния здоровья. Для них организуют выездной пункт по всем требованиям и правилам, в том числе и видеонаблюдение.

«Думаю, что все справятся и все будет у них хорошо. У нас есть демоверсии тестов. Банк с заданиями всегда открыт, поэтому дети могли с ним ознакомиться заранее. Задачи все в рамках школьной программы», – добавила начальник департамента.

Чтобы получить аттестат, одиннадцатикласснику необходимо сдать два обязательных экзамена – русский язык и математика. Обычно только около 10% детей не сдают предметы по выбору.

В текущем году лидером среди участников ЕГЭ снова стало обществознание. Сдавать экзамен по этому предмету будет 42% выпускников 11-х классов. Также популярным предметом стала информатика.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 155, комментариев: 0

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