Девятиклассники Сургута начнут сдавать итоговые экзамены с 19 мая

Первыми к государственной итоговой аттестации приступят выпускники девятых классов. Так, основной период экзаменов у них пройдет с 19 мая по 9 июля, рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

«Девятиклассников у нас сегодня в системе 4 767 человек. Условия будут комфортные – всего 16 пунктов на базе образовательных учреждений. Также для детей с ОВЗ организуют пункты на дому, но только для сдачи двух основных предметов – русский язык и математика», – добавила глава ведомства.

Основной период сдачи единого государственного экзамена для учащихся 11-х классов начнется чуть позднее – с 26 мая по 2 июля. В итоговой аттестации примут участие 2 681 человек, из них – 224 выпускники прошлых лет, а также обучающиеся СПО.

«Нет необходимости проносить письменные заметки, запрещенные предметы, которые могут послужить поводом для аннулирования результатов. А также напоминаю, что у школьников есть право воспользоваться дополнительным периодом итоговой аттестации в сентябре. Это будет для детей, которые заболели или получили неудовлетворительный результат», – напомнила Ирина Замятина.

Отметим, что и в текущем году лидером среди участников ОГЭ и ЕГЭ вновь стало обществознание. Сдавать экзамен по этому предмету будет 54% выпускников 9-х классов и 42% - 11-х классов. Также популярным предметом стала информатика.

Дети, прибывшие из ДНР и ЛНР, также имели право сдать ОГЭ и ЕГЭ. Однако все 11 таких выпускников предпочли сдавать промежуточную аттестацию.