Сургутяне заметили остановку «Храм Георгия Победоносца» в неожиданном районе

Остановка «Храм Георгия Победоносца» в Сургуте внезапно релоцировалась: сургутянка Светлана Позднякова прислала в редакцию фото и видео из микрорайона «Голд Фиш».

Сам остановочный павильон выглядит ужасно — но местные жители уже начали его обживать, установив мягкое кресло, словно намекая: ждать автобуса придется долго.

Судя по всему, павильон городские власти списали — но, как рачительные хозяева, решили использовать по второму кругу. Практика известная: еще в конце 2020 года заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков объяснял ее недостатком средств в городском бюджете. «К сожалению, из-за недостатка бюджетных средств установить все недостающие в городе и поселках остановки не представляется возможным», — говорил чиновник в ответ на обращения жителей поселка Лесного, которые обнаружили у себя такой же списанный павильон.

Решение использовать старые остановочные павильоны в целом рациональное. Вот только неясно, почему перед установкой подобного объекта в новом месте нельзя было его элементарно отремонтировать и отмыть: с «Георгием Победоносцем» вся «реновация» свелась к заклеиванию названия, которое, впрочем, тоже сделано максимально некачественно.