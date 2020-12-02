Из-за отсутствия денег в бюджете города жителям поселка Лесной поставили старую остановку, пока не найдутся средства на новую

Жители поселка Лесного пожаловались на старые остановки. По словам жителей, им установили павильоны, которые уже «отслужили свое» в городе – и, действительно, на фото видно, что они обклеены объявлениями и разрисованы граффити.

«Такого неуважения к жителям мы не ожидали. Как можно было такое сделать, не укладывается в голове. В городе видимо важнее показать чистоту и порядок, а в поселки можно хлам свалить, установив старые, изрисованные остановки. Демонтировав не годные остановки в городе, переместив их в поселки», – сетует горожанка Ирина.

В администрации отметили, что это временное решение. Нормальную, новую остановку поставят, как только в бюджете для этого появятся деньги:

«К сожалению, из-за недостатка бюджетных средств установить все недостающие в городе и поселках остановки не представляется возможным. Поэтому в качестве временной меры был установлен данный павильон. Это было сделано для того, чтобы в непогоду жителям было, где укрыться. Как только представится возможность заменить его на новый, это обязательно будет сделано», – прокомментировал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков.