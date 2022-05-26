Экс-главврач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева стала его президентом

Главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева сменила должность — но не место работы: она стала президентом центра, о чем сегодня сообщил окружной Депздрав. В сообщении ведомства указано, что назначение произошло еще 22 мая, а соответствующий приказ и вовсе был издан 29 апреля.

Накануне siapress.ru со ссылкой на собственные источники сообщал, что Белоцерковцева, отметив юбилей, ушла с должности главврача, а ее обязанности временно будет исполнять заместитель по медицинской части Инна Киличева: эта информация также была подтверждена в департаменте здравоохранения.