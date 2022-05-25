Главврач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева ушла с поста

Главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева покинула свою должность — информацию об этом неофициально подтвердили источники siapress.ru. Предполагается, что официальное подтверждение от окружного департамента здравоохранения поступит завтра.

Напомним, что накануне руководитель перинатального центра отпраздновала юбилей. Сам перинатальный только начал работу в новом высокотехнологичном здании в Сургуте — напомним, что по этому поводу издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский сделал обстоятельное интервью с Ларисой Белоцерковцевой.

Кто заменит Белоцерковцеву, пока неизвестно — временно исполнять ее обязанности будет заместитель по медицинской части Инна Киличева.