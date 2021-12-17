В Югре открыт долгожданный мега-объект — «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства». Его главврач Лариса Белоцерковцева в студии siapress.ru рассказала об истории и возможностях этого медицинского центра. Прямой эфир провел издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.
Лариса Белоцерковцева: Это счастливый случай, когда совпали политическая воля, желание команды профессионалов и нашелся инвестор
Первое большое интервью главврача сургутского Центра охраны материнства и детства после запуска мега-проекта
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