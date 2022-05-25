16+
Логотип Сиапресс
USD  56,9690   EUR  58,8705  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?
Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?
Комментировать
0
Больше опросов

Подрядчики Сургута, занимающиеся дорожным ремонтом, надеются на запасы прошлых лет и российских производителей

Сургутские подрядчики рассчитывают на поставки из российских фирм

Подрядчики Сургута, занимающиеся дорожным ремонтом, надеются на запасы прошлых лет и российских производителей
Фото: администрация Сургута

Подрядные организации Сургута используют в дорожном ремонте в основном импортное оборудование. Однако они надеются на поставки российских производителей, а также на запасы оборудования как внутри компаний, так и у официальных дилеров.

«В любом случае у компаний всегда есть запасы из предыдущих лет на складах. Но, к сожалению, все предусмотреть невозможно. Поставщики запасных частей в нашей стране давно подстроились и выпускают аналоги металлическим изделиям, электронике. Российские производители помогают нам, не во всем, конечно, но какие-то детали и запасные части могут поставить, чтобы наше работа не останавливалась», – подчеркнул заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов. Он также добавил, что подрядчики знают, что обычно может прийти в нерабочее состояние, и заранее закупают основные детали.

Напоминаем, что строительная компания «ЮВиС» капитально отремонтирует дорогу по улице Привокзальная.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:28, просмотров: 159, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 2129
  2. В Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого 1388
  3. На улицах Ленина, Аэрофлотская и Набережном проспекте в Сургуте заменят пешеходные ограждения 770
  4. Голосование по благоустройству подходит к концу — почему надо спешить // Рустем Юсупов 691
  5. Без нареканий: в Сургуте не будут переделывать прошлогодние отремонтированные дороги 673
  6. Вартовчанин заплатит штраф за активность в соцсети 613
  7. В Тюменской области определили сильнейших легкоатлетов и гиревиков среди энергетиков 447
  8. ​Чему нас может научить опыт проектирования «Парка Яуза» в Москве, похожего на наш «За Саймой» 415
  9. Власти Сургута положительно оценили самостоятельный ремонт дорог, но попросили не торопиться 367
  10. Mr. Lobster: «Когда оказалось, что музыка не делает нас популярными, мы начали делать нормальную музыку» 330
  1. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 2553
  2. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 2530
  3. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 2493
  4. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 2129
  5. Инфоистерия 1976
  6. ​Югорчане высказались против самокатов 1904
  7. ​Как вы площадь назовете 1781
  8. Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить 1715
  9. ​Мост через Обь закрывается на ремонт 1690
  10. ​«Забег.РФ» не обойдет и Сургут 1664
  1. Имя им — легион 8994
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 7773
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5300
  4. ​Остановить вечный двигатель 5095
  5. «По статистике, самые частые пациентки – 55 лет, но рак молодеет. Самой юной пациентке, прошедшей наше отделение – 21 год» 5059
  6. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 4643
  7. ​Ледоход в Сургуте начался 4577
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4095
  9. ​Из адидаса в абибас 3858
  10. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3586

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика