Администрация Сургута прокомментировала инициативу горожан сделать ямочный ремонт

Власти Сургута положительно оценили инициативу горожан, которые самостоятельно отремонтировали дорогу во дворе. Однако в администрации попросили не торопиться, ведь ремонтная кампания только стартовала.

«Любая инициатива жителей, которая делает город лучше, она правильная. Это нельзя не поддерживать. Но фактом является и то, что все ямы в городе по состоянию на конец мая заделать невозможно. Есть средства бюджета, есть порядок их использования, по которому работает администрация, при этом есть ещё и ограниченность ресурсов, ведь бюджет города не позволяет решить все городские проблемы в один момент», – подчеркнул директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Роман Клим.

Также он пояснил, что стык между плитами, который жители самостоятельно заделали возле Университетской, стоит в плане на конец июня. При этом в рамках ремонтной кампании работы сначала пройдут по основным дорогам, а потом акцент сдвинется на второстепенные и проезды. «Просим жителей перед тем, как включаться самостоятельно, сверяться с графиком работ департамента городского хозяйства, ведь вполне возможно, что именно эта яма или выбоина стоит в графике ремонта в ближайшее время», – добавил директор департамента.

Напоминаем, жители нескольких домов около Университетской, 21 в Сургуте самостоятельно залатали большую яму на въезде во двор.