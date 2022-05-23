Жители Сургута самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу около Университетской, 21

Жители нескольких домов около Университетской, 21 в Сургуте самостоятельно залатали большую яму на въезде во двор. Об этом рассказали в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

Однако в комментариях под публикацией горожане опасаются, что неравнодушных сургутян могут наказать за такую инициативу. «Жильцы, конечно, молодцы! И согласна с комментарием выше, что ещё и впаять могут за «самоуправство» и «нарушение технологии», – написала сургутянка.

Отметим, что ранее жильцы уже приводили в порядок другой участок у дома.