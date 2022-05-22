В исчезновении аллеи на Никольской виноват подрядчик, убиравший снег в Сургуте

Стало известно, кто уничтожил «Аллею предпринимателей» на сургутской улице Никольская. По информации телекомпании «СургутИнформ-ТВ», во всем виноват подрядчик, который занимался уборкой снега. Рабочие сваливали сугробы прямо на газон, из-за чего саженцы сломались.

Представители МКУ «Лесопарковое хозяйство» заявили, что подрядчик будет восстанавливать аллею за свой счет. Отмечается, что из всех деревцев целым осталось только одно.

Напомним, что саженцы яблонь, сирени и шиповника высаживали четыре года назад бизнесмены Сургута. Растения закупались в питомниках, где их адаптировали под городской климат.