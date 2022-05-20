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Юных сургутян приглашают обучиться музыке и изобразительному искусству

В Сургуте стартовала заявочная кампания в детские учреждения культуры и искусства

Юных сургутян приглашают обучиться музыке и изобразительному искусству
Фото: администрация Сургута

С 15 апреля по 31 августа в Сургуте пройдет заявочная кампания в учреждения дополнительного образования в сфере культуры. Дети в возрасте от шести с половиной до 12 лет смогут поступить как на предпрофессиональные программы, так и на направления для общего развития.

«Свыше трех тысяч человек учатся в наших школах искусств. Сейчас набор объявлен на более 500 мест. Целый ряд программ по музыкальному направлению – фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, вокал и так далее. Также есть хореография, живопись, дизайн, театральное искусство и декоративно-прикладное творчество. Каждый ребенок сможет найти программу по душе», – рассказал председатель комитета культуры Антон Акулов. Он также добавил, что в настоящее время в учреждениях предусмотрели 50 мест для детей с ОВЗ.

Детская школа искусств №3 в этом году набирает около 50 человек на направления по предпрофессиональным программам и 30 – по общеобразовательным. «Предпрофессиональные программы со сроком обучения восемь и пять лет по 14 исполнительским специальностям – фортепиано, струнно-смычковые инструменты, духовые, ударные, народные инструменты. Также мы предлагаем детям обучение по общеразвивающим программам с одногодичным сроком обучения», – отметила директор организации Елена Притупова. В каждой из специальностей созданы ученические коллективы, в том числе оркестр народных коллективов, хор и детские джаз-бэнды.

Погрузиться в изобразительное искусство приглашают в детскую художественную школу № 1 имени Горды. В направлениях – живопись (36 мест), дизайн (40) и декоративно-прикладное творчество (21). «В этом году мы принимаем детей в первые классы на три предпрофессиональные программы в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства со сроком обучения пять лет. Возраст поступления на 1 сентября от десяти до 12 лет», – поделилась директор школы Наталья Жаркова. Также в учреждение есть общеразвивающая программа «Ранняя профессиональная ориентация» для тех, кто уже освоил пятилетние дополнительные предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства. Они направлены на то, чтобы не растерять свои навыки перед поступлением.

Всю информацию по отбору, необходимых документах и направлениях можно узнать на сайтах организаций.

Всего в Сургуте работает шесть учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Это четыре детские школы искусств, хореографическая, а также художественная школы.


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