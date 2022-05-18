16+
Логотип Сиапресс
USD  63,5428   EUR  66,3644  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к созданию аналога советской пионерии в школах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к возможности ввода 4-дневной рабочей недели?

Положительно 42.6%

Отрицательно 49.1%

Не знаю 8.3%

Всего голосов: 169

Комментировать
0
Больше опросов

​Баскетболисты СурГУ стали лидерами окружной универсиады

Сборные команды СурГУ победили на XXII окружной Универсиаде по баскетболу

​Баскетболисты СурГУ стали лидерами окружной универсиады
Фото: СурГУ

Родные стены помогли. Мужская и женская сборные команды СурГУ стали абсолютными чемпионами XXII окружной Универсиады по баскетболу, обойдя своих соперников из Сургутского государственного педагогического университета, Югорского и Нижневартовского государственных университетов.

Занять лидирующую позицию и уверенно атаковать противника – такова тактика фаворитов: «Каждая встреча заканчивалась с разницей более 40 очков в нашу пользу, поэтому объективно для нас не было серьезных конкурентов. А все благодаря нашей сыгранности в команде и тщательной подготовке. В течение всего года мы выступали на Студенческой лиге РЖД, где оттачивали свое мастерство. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность нашему ректору Сергею Михайловичу Косенку за оказанную возможность участвовать в соревнованиях такого высокого уровня», – поделилась впечатлениями атакующий защитник женской сборной команды СурГУ Полина Кувалдина.

- Наша команда была сильнее на две головы, поэтому такой колоссальный отрыв, – не без гордости отметил тренер мужской сборной СурГУ Евгений Пашков. – Благодаря руководству вуза мы смогли принять участие в самой сильной и престижной Студенческой лиге РЖД. Из 24 команд занять 11 место в рейтинге – это хороший результат. В следующем сезоне постараемся подняться выше.

Почивать на лаврах наши спортсмены не намерены, ведь занять лидирующую позицию гораздо сложнее, чем одержать победу. По словам тренера мужской сборной, необходимо еще поработать над тактикой, защитой и специальной физической подготовкой баскетболистов. В июне команды отправятся на тренировочные сборы в Краснодарский край, где будут готовиться к следующему спортивному сезону.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 161, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вартовчанин решил заступиться за женщину и погиб 1063
  2. ​Ипотечные ставки тают на глазах 629
  3. Доктор, у меня это. Омоложение 520
  4. О, Шекспир, или Потрясающий копьём 487
  5. Почти 100 югорчан были укушены клещами 397
  6. Ханты-Мансийск накрыло дымом из-за пожара в пойме Иртыша 390
  7. Мэр Сургута встретился с финалисткой проекта «Голос.Дети» 291
  8. Сургутяне делятся фотографиями радуги в лучах заката 286
  9. Жительница Ханты-Мансийска прошла в финал конкурса красоты для колясочниц 261
  10. 19 мая некоторые дачники Сургута временно останутся без света 252
  1. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 2791
  2. ​Подросток угодил под колеса иномарки в Сургуте 2467
  3. Должность главного архитектора Сургута занял бывший юрист 2438
  4. Сам себе враг 2320
  5. ​Сургутянка получила премию Фонда Осаму Шимомура 2039
  6. ​Проверочная мания 1875
  7. Три участка дорог в Сургуте перекрыли из-за ремонта до 1 июня 1808
  8. Роскошь и только // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1603
  9. Двух человек арестовали за поджог военкомата в Нижневартовске, узнали журналисты 1487
  10. ​Из адидаса в абибас 1483
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 8285
  2. Имя им — легион 8256
  3. Дедушка Атанас 7444
  4. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 5102
  5. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4872
  6. ​Остановить вечный двигатель 4677
  7. ​Ледоход в Сургуте начался 4179
  8. ​Совесть Атанаса 4114
  9. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 3887
  10. ​Арктика: вахта человеческих судеб 3291

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика