Трое сургутских школьников сдадут ЕГЭ по китайскому языку 14 июня

Три выпускника 11-х классов решили сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Экзамен пройдет 14 июня. В этом году на его устную сдачу выделят 14 минут вместо ранее установленных 12.

«Впервые в истории Сургута три выпускника сдают китайский язык. Ребята усиленно готовятся, и для них будут созданы условия», – отметила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Напоминаем, в этом году лидером среди участников ОГЭ и ЕГЭ вновь стало обществознание. Еще многие выпускники решили сдавать информатику.