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Ямочным ремонтом планируют охватить более 11 тысяч «квадратов» дорожного полотна в Сургуте

На ямочный ремонт в Сургуте выделили более 16 миллионов рублей

Ямочным ремонтом планируют охватить более 11 тысяч «квадратов» дорожного полотна в Сургуте
Фото: siapress.ru

В Сургуте в 2022 году планируют выполнить 11 300 квадратных метров ямочного ремонта. Сегодня первый этап кампании уже завершается – литым асфальтобетоном покроют дороги по улицам Щепеткина и Рационализаторов.

«Начиная от -10 градусов, можно использовать литой асфальтобетон. Эта технология позволяет заполнять выбоины во влажном состоянии. Ничего страшного нет, если ремонт выполняется на влажном покрытии, поскольку температура смеси испаряет воду. Также он подходит для значительных повреждений дорожного покрытия, ограничений нет», – рассказал заместитель директора СГМУП «Дорремтех» Александр Молодых.

Этим методом были отремонтированы 30 участков дорог, в том числе по Грибоедовской развязке, улицам Щепеткина, Мелик-Карамова и Рационализаторов. Далее, с 13 мая, в городе приступят к ремонту струйно-инъекционным способом.

«На ямочный ремонт струйно-инъекционным методом у нас выделено 8 300 квадратных метров. Со следующей недели также займемся ямочным ремонтом асфальтобетоном аварийных выбоин, на которые у нас запланировано 1,5 «квадратов». Карты ремонта пока определяются, в пятницу уже будут известны объекты, где будет выполнен данный вид ям ремонта», – сообщила начальник дорожно-транспортного управления Анна Коршунова.

Ямочный ремонт планируют выполнить примерно до 15 июля. Однако, если на бюджетной комиссии подтвердят дополнительное финансирование размером в 20 миллионов рублей, то в порядок приведут еще около 8 300 квадратных метров дорожного полотна.

Всего на ремонтную ямочную кампанию в рамках контракта выделили 16 миллионов 600 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее на дорогах Сургута обнаружили 43 участка с ненормативными выбоинами.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 221, комментариев: 0

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