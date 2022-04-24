Дефекты на сургутских дорогах подсчитали в администрации города

На дорогах Сургута обнаружено 43 участка с ненормативными выбоинами, заявил руководитель городского департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. Как передает in-news.ru, по словам чиновника, на некоторых из них уже прошел ямочный ремонт, на других он только начинается — дорожники используют методику литого асфальтирования.

Напомним, что ямочный ремонт традиционно стартует с началом теплого периода — он предваряет капитальный ремонт, который стартует уже летом. В этом году администрация планирует также заняться ремонтом внутриквартальных проездов — определены 11 таких участков.