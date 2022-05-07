Более 40 рейсов были задержаны из-за непогоды в Сургуте

Аэропорт Сургута вернулся к прежнему режиму работы. По словам пресс-службы воздушной гавани, обслуживание рейсов происходит в плановом режиме, однако могут сохраняться задержки вылетов, связанные с поздним прибытием самолетов.

Отмечается, что из-за непогоды более 40 рейсов были задержаны.

Актуальный статус рейса, время прилета и вылета по всем направлениям, задержки и изменения в расписании можно отследить с помощью онлайн-табло на официальном сайте. Получить подробную информацию также можно по телефону +7 3462 770-208 (справочная аэропорта Сургута).