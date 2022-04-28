Порядка 80 мероприятий пройдет в Сургуте в честь Дня Победы

Сургут готовится к проведению Дня Победы: подготовлено около 80 мероприятий. На площади Советов зазвучат песни военных лет и в других микрорайонах города, во многих парках полевые кухни. А вечером, в девять часов, местные жители могут посмотреть салют. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно здесь.

Кроме всего прочего в Сургуте пройдет крупная акция – «Бессмертный полк». Впервые с начала пандемии это мероприятие пройдет оффлайн. Сбор участников начнется в 10:00 у здания Газпрома на пересечении улицы Университетской и проспекта Ленина. Горожане с фотографиями своих родственников-фронтовиков пройдут огромной колонной по Университетской, Энгельса и Гагарина.

«Организацией бессмертного полка занимается отдел молодежной политики администрации города, подробнейшую информацию можно получить именно там. В целом, по проведению этой акции существенных изменений нет, предварительной регистрации не требуется», — пояснил председатель комитета культуры Антон Акулов.

Напомним, что в День Победы также пройдет воздушный «Бессмертный Полк». А 20 мая на сургутский вокзал прибудет Поезд Победы.