В небе Югры пролетит «Бессмертный полк» с портретами героев

Над Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Мегионом, Лангепасом и Нижневартовском 8-9 мая пролетит воздушный «Бессмертный полк» в исполнении пилотажной группы «Барсы».

Фотографии для размещения на бортах самолетов можно направить в сообщения сообщества «Пилотажная группа Барсы || Сургут» с пометкой «Бессмертный полк-22». Материалы принимаются с 20 апреля по 4 мая.

Акция «Бессмертный полк в небе Югры» организована Ханты-Мансийским региональным отделением Российского военно-исторического общества, Федерацией самолетного спорта Югры и при поддержке окружного правительства.