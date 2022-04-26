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Сургутянина, нарушившего правила ПДД девять раз за год, лишат прав

Полицейские выявили лихача из Сургута по ролику в интернете

Сургутянина, нарушившего правила ПДД девять раз за год, лишат прав
Фото: pixabay.com

Лихача из Сургута поймали из-за видео в интернете: полицейские обнаружили ролик, на котором водитель иномарки совершает опасные для других участников движения маневры, нарушая правила ПДД.

Личность неадекватного автовладельца установили. Им оказался местный житель 1998 года рождения, которого за год привлекли к административной ответственности девять раз за нарушение правил.

«В отношении нарушителя полицейские составили 8 административных протоколов: 1 по ч. 1 ст. 12.12. КоАП РФ, 1 по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ, 1 по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, 2 по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ и 3 по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о лишении водительских прав данного гражданина», – прокомментировали в УМВД Сургута.


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26 апреля в 16:55, просмотров: 1288, комментариев: 0

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