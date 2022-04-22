Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

23 апреля

Онлайн-трансляция спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

Если любящие друг друга люди неразлучны – им даруется рай уже на земле. Герои нашей сказки нашли его на берегу самого синего моря. Но если одним из них овладевает желание иметь больше, чем есть, прекрасный мир расколется, как старое корыто. А море заполнится травой и тиной. Что же дальше? Надо снова очищать свое море, снова учиться быть неразлучниками, потому что настоящее счастье на земле можно найти не в теремах, дворцах и коронах, а только в любви друг к другу.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 6+

Моноспектакль «Интервью В.»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Впервые в Сургуте! Гастроли Театра НеНормативной пластики из Санкт-Петербурга! «Интервью В.» – неожиданный формат спектакля о Вертинском, предельное обнажение души, отрывки воспоминаний, из которых постепенно складывается в единое целое жизнь артиста с раннего детства и эмиграции до возвращения на Родину.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+

Показ и обсуждение пластического «Тоннель памяти голодного лиса»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 18:00.

Культурный центр «Порт» приглашает сургутян на показ и обсуждение пластического спектакля Алексея Нарутто и Ольги Тимошенко «Тоннель памяти голодного лиса» в рамках культурно-просветительского проекта «Волшебная гора»

«Спектакль не о самой оттепели, а о том, что в любой ситуации давления нам необходимо высказаться, и после любого периода регрессии, отката наступит «новая оттепель», новый период свободы качественно другого уровня, – говорит Алексей Нарутто, – это цикл, где будущее – всего лишь повторяющееся прошлое. Но каждый раз, на каждом повороте у нас есть возможность попытаться выйти из цикла. Я вижу это как некий темный тоннель, и мы готовы идти по нему, терпеть дискомфорт ради возможного выхода на свет и последующего возвращения в этот узкий коридор памяти. А голодный лис – мое восприятие России в целом, основанное на воспоминаниях одного художника, который описывал, как в блокадном Ленинграде маленький голодный лисенок бежал за ним в поисках еды и спасения».

Материалом для текста к перформансу послужил широкий корпус русской поэзии (как официальной, так и неподцензурной) времен оттепели (1954-1964 гг.), пропущенный через частотный анализатор текста. На выходе получился словесный поток, линейно развивающийся от самых низкочастотных слов к самым высокочастотным. Затем этот поток был проанализирован уже вручную на предмет сцепок — синтаксических, образных, смысловых. Эти словесные сгущения и сложились в итоговый текст.

«Тоннель памяти голодного лиса» – это инсталляция звука, света и движения, которые пересекаются в одном пространстве. Это желание высказаться языком тела, донести свою точку зрения, совмещая в одном перформансе различные медиаформы.

Живое музыкальное сопровождение к спектаклю исполнит московская медиахудожника и композитор Кира Вайнштейн.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 250 рублей. 12+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Финист – Ясный сокол»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Дети увидят добрую и родную сказку, поставленную по пьесе Николая Шестакова. Музыка – А. Глазунов, А. Лядов, А. Егоров, В. Панин. Ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова». Художественное слово – лауреат международного конкурса Екатерина Сычева.

Телефон для справок: 52-18-12. Цена билета: бесплатно. 6+

24 апреля

Презентация сборника «КОНЬ. ЛЕСТНИЦА. 13»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

24 апреля в Невесомости состоится повторная презентация сборника «КОНЬ. ЛЕСТНИЦА. 13» от «Радио миров», «Icy Family» и Юлии Фурашовой при участии музыканта Влада Женжеры.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300, на входе – 400. 18+

Музыкальная история «Близкие люди»

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», улица Сибирская, 2. Время: 14:00.

Эмоции… Их свет делает мир вокруг неповторимым! Человек испытывает их от общения с близкими людьми, красоты окружающего мира, увлечений, а у каждой эмоции свой цвет. От наших чувств мир становится ярче или наоборот теряет краски…

Представляем зрителям музыкальную историю о том, что делает нашу жизнь неповторимой и счастливой. Взаимоотношения с родителями и друзьями, приключения в мире иллюзий, противостояние черно-белого мира и мира, наполненного яркими эмоциями, - через это вместе с вами пройдут главные герои Эли и Кузя.

Сюжет для детей и родителей заставит задуматься о самом главном, сопереживать героям и поверить в добро и чудеса!

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Акция-приключение для всей семьи «В поисках огнива Одина»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы 21/2, 3 этаж. Время: 12:00.

В программе:

∙ увлекательные раскопки и поиск древних артефактов

∙ интригующая виртуальная экскурсия «Огниво Одина?»

∙ уникальное посещение сокровищницы музея

∙ эксклюзивная фотосессия и хорошее настроение

Записаться можно по телефону 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: взрослый – 250 рублей, детский – 200 рублей. 0+

Пасха в «Старом Сургуте»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00.

24 апреля на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» пройдет православный праздник – Светлое Христово Воскресение.

Это самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, символизирующий обновление и спасение мира и человека. Празднование Пасхи установлено в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых – победы над смертью, даровавшей людям надежду на спасение и вечную жизнь. В этом заключается основной смысл православной веры.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Цена билета: бесплатно. 0+