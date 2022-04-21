В Сургуте займутся заменой пешеходных ограждений

В 2022 году в Сургуте планируют отремонтировать и покрасить 661 пешеходных переходов. Так, разметку нанесут холодным пластиком – примерно на 33-37 «зебрах», термопластиком – на 11. А на всех остальных покраска будет осуществляться краской.

«Безусловно, не остается без внимания и облик города. В 2022 году планируем заменить пешеходные ограждения, в том числе на всей протяженности улицы Аэрофлотская и Ленина. Въездные ворота в наш город благоустроим», – отметил директор департамента городского хозяйства города Кирилл Киселев. В общем на эту работу уйдет порядка 20 миллионов рублей. Всего в планах установить около семи километров ограждений.

Напоминаем, ранее в Сургуте стартовала дорожная ремонтная кампания.