Юная певица из Сургута София Олареско — о своем участии в шоу «Голос. Дети»

Сургутянка София Олареско приняла участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и вошла в команду Басты. Юная певица исполнила народную песню «Эх, сапожки»

О том, как выбор песни коррелирует с выбором наставника, а также в целом об участии в конкурсе мы кратко поговорили с самой Софией и ее мамой Евгенией Олареско.

Юрий Нуреев: Евгения, интересно: почему именно такую композицию взяли?

Евгения Олареско: София занимается русскими народными песнями, поэтому выбрали то, что она любит и умеет петь — и поехали представлять русскую песню.

Ю.Н.: К какому наставнику, кстати, София хотела попасть? Баста — это как-то очень неожиданно.

Е.О.: Мы до последнего не знали кто будет наставником, ехали с надеждой, что будет Пелагея. Но, когда к нам повернулся Баста, мы очень обрадовались, так как он артист из народа с большой русской душой.

Ю.Н.: Как вы решили принять участие в шоу?

Е.О.: Мы постоянно смотрим этот проект и еще несколько лет назад решили принять участие — подавали заявки на участие, и в этом году нам ответили и пригласили на кастинг.

Ю.Н.: Большой был отбор, кстати?

Е.О.: Около тысячи юных артистов, кастинг шел четыре дня.

Ю.Н.: София, поздравляю вас с отличным выступлением! Каковы ваши впечатления от участия в шоу? Какие чувства оно вызвало?

София Олареско: Мне очень понравилось — я даже представить не могла, что пройду отбор и попаду на проект. Конечно, я очень рада!

Ю.Н.: Было сложно выступать перед большой аудиторией, перед наставниками, которые сидят спинами и должны повернуться к тебе? Как справлялись с волнением?

С.О.: Я чувствовала большую ответственность, выступала так, чтобы не подвести никого ни педагога, ни родителей. Волнение, конечно, присутствовало, но не настолько сильное: я была уже счастлива тем, что вышла на сцену в таком значимом проекте, ведь меня поддерживали мои родные, друзья и педагог Елена Владимировна Серафимова.

Ю.Н.: Раз волнения особого нет, значит, вы часто выступаете на конкурсах?

С.О.: В нашем городе выступаю часто, меня приглашают на праздники, концерты. А также я часто принимаю участие в различных международных конкурсах и фестивалях.

Ю.Н.: Где вы учились пению?

С.О.: Моя мама привела меня в «Камертон», там сказали: «Эта девочка будет петь!» — я выбрала отделение народного вокала и с тех пор пою русские народные песни в ансамбле «Пересмешки», и мне очень нравится! Помимо этого, я учусь в школе искусств на домре, и, конечно, в обычной школе — я отличница!

Ю.Н.: Каковы ваши дальнейшие планы?

С.О.: Я считаю, что дальше — больше! Буду продолжать участвовать в «Голос. Дети» и, конечно, мы продолжим подавать заявки на другие конкурсы, я буду петь! И в будущем хочу связать свою жизнь с музыкой и быть артисткой.