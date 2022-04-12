Более десяти нарушений в очистке крыш домов зафиксировали в Сургуте с начала апреля

С начала апреля в Сургуте выявили более десяти нарушений в очистке кровель многоквартирных домов. Всего за это время было проверено 223 адресов, на которые жаловались жители города.

«Контрольным управлением производится действие по предупреждению нарушений в очистке кровель. Мы направляем рекомендательные письма в адрес управляющих компаний, чтобы не допустить критических последствий», – рассказал муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации Сургута Арсений Сальников. Он также добавил, что на сегодняшний день было выписано 12 рекомендательных писем и шесть предостережений УК и муниципальным предприятиям. К тому же, проверочные мероприятия проводятся и на социальных объектах Сургута. Так, около четырех рекомендательных писем направили в школы и детские сады.

Особенно критичные случаи выявляли на крышах домов на улице Майская. С потеплением из-за особенностей конструкции там постоянно происходит образование наледи не только на крышах, но и на балконах и задней части здания. Поэтому участок регулярно проверяли, а также контрольное управление каждую неделю связывалось с руководством УК.

«Есть требования нормативных документов, где указано, что скатные крыши должны очищаться от снежного покрова, если его толщина более 30 сантиментов. А если ли есть навесы и сосульки, которые грозят обрушением, их необходимо незамедлительно устранить. Это обязательная услуга всех управляющих компаний», – подчеркнула начальник отдела организации управления жилфондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.

Ранее от схода наледи пострадали две девочки из Федоровского и Пойковского. В Сургуте подобные инциденты пока не зафиксированы.

Напоминаем, что в феврале одной из управляющих компаний города выдали предупреждение из-за неубранные нарастающие на крыше сосульки на доме по улице Энергетиков, 55.