Прокуратура Сургутского района проводит проверку после падения наледи с крыши школы на ребенка

В поселке Федоровский (Сургутский район) на 11-летнюю девочку с крыши школы упала снежная наледь. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами. На данный момент начала прокурорская проверка.

«Прокуратурой в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям руководства школы, а также соблюдения требований закона при организации проведения уборки крыши от снега и наледи. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки взял на контроль прокурор округа. По данному факту правоохранительными органами также проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.